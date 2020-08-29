شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مخالفات البناء بنفس نسبة خطورة «سد النهضة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مخالفات البناء تعد تحديا خطيرًا أمام الدولة المصرية، مؤكدا أن البناء غير المخطط خطير جدا بنسبة تقترب من خطورة موضوع سد النهضة «أنتوا خايفين وبتقولوا الميه، لكن مخالفات البناء والبناء غير المخطط موضوع خطير بردو».

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، اليوم السبت، «صدقونى البناء غير المخطط خطير جدا مش عاوز أقول بنفس النسبة لموضوع سد النهضة.. واللى واضح لينا موضوع الميه واللى مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية..بدل ما تبنى في الأرض الزراعية فيه ظهير صحراوي، علشان ثقافة ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا.. هو فيه حد ماشي بعربيته نقوله ادفع المخالفة بيبقا مبسوط لا بيبقا زعلان».

وتابع: «الموضوع شائك واى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده في الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. أي عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله».