شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «المسئولين نوعين.. يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمحافظين والمسئولين بالدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وقال: «بقول للمحافظين والمسئولين، اللي مش قادر يحقق الانضباط في موضوع التعديات والمخالفات، بصراحة قولي ده موضوع أنا مش قده وسلامو عليكم.. المسئولين نوعين، يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية».

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، اليوم السبت: «أنا بعترف إحنا معندناش مؤسسات تتابع ده، لكن دلوقتي في خطة واضحة، وتخطيط بيقول إن في ارتفاعات محددة وفراغات محددة».