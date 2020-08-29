شكرا لقرائتكم خبر عن الغضبان: بورسعيد صاحبة النصيب الأكبر من المشروعات القومية في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، ملتقي مسئولي وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بورسعيد ٢٠٢٠، والذي أقيم بمقر المديرية الجديد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، واللواء احمد قاسم، رئيس حي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد في بيان، السبت، أن تلك الدورات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة انطلاقا من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية بما يساهم في تقديم خدمة أفضل، وتوفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الالكتروني والشمول المالي.

وذكر أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت عدة إنجازات وافتتاحات غير مسبوقة للعديد من المشروعات القومية العملاقة التي تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب، وأن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من تلك المشروعات بجنوبها وغربها وشرقها.