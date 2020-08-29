شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: رفع 56 ألفًا و 741 طن قمامة منذ بدء العمل بـ«جبل منوف» العمومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع 56 ألفًا و741 طن قمامة منذ بدء العمل في رفع تراكمات القمامة بجبل منوف «مقلب منوف العمومي» الذي يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية، بتكلفة تقدر بـ (50 مليون جنيه)، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.

وأكد محافظ المنوفية -في بيان- أن العمل جارٍ على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان سرعة الإنتهاء منه لتحقيق حلم أهالي مدينة منوف منذ أعوام سابقة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا، وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.