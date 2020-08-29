شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: زيادة حجم الاستثمارات في مجال النفط يحقق فائض في الاستهلاك المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمَّن مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالإسكندرية، فيما يتعلق بالبناء المخالف والتعديات، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على تحذير المواطنين من الاستمرار في الأوضاع المخالفة، والتني ستتسبب في نتائج وخيمة ستعم على الدولة والمواطن معًا.

ولفت «شحاتة»، في بيان، السبت، إلى أن البناء المخالف أصبح ظاهرة تؤرق الدولة المصرية، وتشكل خطورة بالغة على المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل سابقة بشأن حملات الإزالة التي تحدث الآن، ومن ثم هناك سابق إنذار بما سيحدث، مطالبًا جميع المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة ودفع مبلغ جدية التصالح.

وأشار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات إنتاج البنزين، والتي تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه، سيساهم في تحقيق فائض لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، بجانب وفر للتصدير الخارجي.

وأشاد عضو الهيئة العليا للوفد، بسيطرة مصر في سياستها المالية على حجم الاقتراض والدين العام والخارجي رغم مرورها بجائحة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على عدد كبير من الدول إلا أن مصر بقيت في الحدود الآمنة بفضل السياسات المالية.