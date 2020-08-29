شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: سنكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى أن نكون في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، مؤكدا أن ما يتم افتتاحه اليوم هو استكمال لمسيرة الانجازات في محافظات الجمهورية .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي -في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح بعض المشاريع القومية في محافظة الأسكندرية- أن الدولة انطلقت في محورين هامين يعملان بالتوازي للوصول للهدف المراد تحقيقه أولها يكمن في مضاعفة الرقعة المعمورة من مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ومعالجة الفجوات ومواطن الكثافات في العديد من المدن والاماكن.

وأوضح أنه تم إنشاء مشاريع قومية كبيرة لخدمة هذا الهدف منها بناء مدن جديدة واستصلاح أراض زراعية وإنشاء طرق رئيسية وسريعة لربط هذه المشروعات ببعضها، لافتا إلى أن مضاعفة الرقعة المعمورة كان الجانب الأسهل نظرا للعمل على أرض خالية وممهدة.

وأردف مدبولي قائلا إن «المحور الثاني هو الأصعب حيث أنه يكمن في تطوير العمران القائم الذي يقطنه عشرات الملايين من المواطنين، موضحا أنه نتيجة لعقود طويلة من عدم التطوير المستمر وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة وقعت هذه القرى فريسة الإهمال والتدهور في مناح كثيرة، كما أن توجيهات الرئيس بالتدخل للتطوير دفعتنا لإنشاء مشاريع تخدم المواطنين وتؤثر في الحياة اليومية لهم، منها مشروع»بشاير الخير«.

وأضاف مدبولى «نحن نتحدث عن قطاعات تمس حياة وحركة المواطنين نفذنا بها استثمارات تقارب 1.4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات وهى قطاعات» البترول ومنتجاته، مياه الشرب والصرف، والطرق والمحاور، والتموين«.

وأوضح أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم تصل تكلفتها إلى 5ر11 مليار جنيه، وذلك في إطار تحقيق رؤيتنا بأن تمتلك مصر القدرة على تلبية كل احتياجات مواطنيها من المتطلبات الأساسية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية يتجاوز 1.16 تريليون جنيه في أكثر من 159 مشروعا، نفذنا منها 115 ويجري تنفيذ 44 مشروعا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح بعض المشاريع القومية في الإسكندرية، السبت، إن «الدولة تقوم اليوم بمجهود ضخم في هذا القطاع بحجم استثمارات بلغ 124 مليار جنيه بين مياه شرب وصرف صحي»، إذ وصلت التغطية المائية لنسبة 99% على مستوى الدولة، وكميات المياه المنتجة للمصريين 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الشرب.

وأضاف: «أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي نعمل على رفع كفاءة مياه الشرب وتقليل الفاقد منها والدخول بقوة في مجال تحلية مياه البحر كبديل مهم واستراتيجي لاستيعاب الزيادة السكانية، وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي فتم توصيلها لنسبة 65%على مستوى الجمهورية،حيث بلغت النسبة في المدن 96% وال4 % الباقية ستنتهي خلال هذا العام المالي، أما الريف فهو التحدي الحقيقي فوصلنا لـ 37.5 %، لافتا إلى أنه منذ 6 سنوات كانت الخدمة تصل لـ 12% من السكان و10% من القرى ومع نهاية هذا العام سنتجاوز 42%».

وأردف قائلا، «نحن نعمل على رفع كفاءة محطات المعالجة لتكون على مستوى الثنائي المتقدم أو الثلاثي حتى نستفيد من المياه المعالجة في أغراض الزراعة والري»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أكبر محطة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الصحي وهي محطة مصرف بحر البقر التي من خلالها سنعالج أكثر من 5.5 مليون متر مكعب يوميا تبلغ تكلفتها أكتر من مليار دولار.

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وعن قطاع الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، قال مدبولي إن حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال ال5 سنوات الماضية وصل إلى 6.2 مليار جنيه منها المشروع الذي تم افتتاحه اليوم كنموذج لنوعية من محطات المعالجة الثلاثية في محطة برج العرب.

وحول قطاع التموين، قال مدبولى «إن هذا القطاع حظي باستثمارات وصلت إلى 22 مليار جنيه بأكتر من 215 مشروعا بالبنية الأساسية لهذه المشروعات بعيدا عن الدعم بهدف تأمين القدرة على الحفاظ على موارد مصر الزراعية وتخزين ما يتم استيراده بأفضل صورة ممكنة»، مشيرا إلى أنه في 2014 كنا نخزن 1.7 مليون طن قمح سنويا، لكن اليوم نقترب من تخزين 4 ملايين طن.

وأضاف أن «الدعم يظهر التحدي الحقيقي نتيجة للزيادة السكانية، فكان حجمه منذ 5 سنوات 35 مليار جينه، أما في العام الماضي انفقنا 89 مليارا على الخبز والسلع التموينية ليستفيد منها 70 مليون مواطن، لافتا إلى أن مصر مازالت أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم ورؤيتنا أن نقلل الفجوة في استيراده ونوفر البنية الأساسية والسلع المهمة».

وبالنسبة لقطاع الطرق، وصل حجم الاستثمارات فيه خلال 6 سنوات إلى 65 مليار جنيه وتم إضافة 10 مليارات جنيه بتوجيه من الرئيس السيسي، مشروع محور المحمودية الذي نفتتحه اليوم تم تنفيذه في أقل من عامين نظرا لاهميته حيث يمثل نقلة نوعية حقيقة في محافظة الاسكندرية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.