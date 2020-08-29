شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن خطة التحول الرقمي.. محافظ بورسعيد يتفقد مبنى المديرية المالية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، مبني مبنى المديرية المالية الجديد بحي الضواحي، استعدادًا لافتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة، رافقه خلالها دكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية، واللواء احمد قاسم، رئيس حي الضواحي.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، جميع الإدارات والأقسام بالمديرية، لافتًا إلى أن مبنى المديرية الجديد مقام على أعلى مستوى، وذلك بما يتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد وتماشيا مع خطة رقمنة كافة المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد طفرة في مجال الارتقاء بنظم الإدارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن المديرية المالية الجديدة من المشروعات الخدمية المميزة التي قدمتها الدولة للمواطنين.