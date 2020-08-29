شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، السبت، أن إجمالي حركة السفن يبلغ 27 سفينة. وسجّل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه. وجارٍ التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.