شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول قافلة طبية للمناطق النائية بالشرقية منذ بدء تطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، إنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة، تم تنفيذ أول قافلة طبية علاجية شاملة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد«كوفيد-١٩»، وذلك بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٦٧ مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.

قافلة طبية للمناطق النائية بالشرقية

قافلة طبية للمناطق النائية بالشرقية