شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ضبط 3 حالات غش بامتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، الامتحان في مادة الكيمياء (طلبة شعبتي العلوم والرياضيات)، بإجمالي 26481 طالب وطالبة، وامتحان مادة الجغرافيا (طلبة الشعبة الأدبية) بإجمالي 5378 طالب وطالبة.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي عدد 1 طالب، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الالكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية عليهم كما تم من اجراءات بلجان الدور الأول.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الصور المتداولة والتأكد من صحتها والكشف عن المسؤولين عنها لتطبيق الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 3 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظة «أسوان (إدارة دراو التعليمية)، محافظة أسيوط (إدارة الغنايم التعليمية)، محافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية)» وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السادس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد «حجازي» على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد «حجازي» على تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد على أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

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وشدد «حجازي »على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثاني للثانوية، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهري، مثل مرض أو بسبب كورونا.

جدير بالذكر أن، غدا الأحد، الموافق 30/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.