شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لعلاج فيروس كورونا من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم التشديد علي إجراءات التقصى والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دورى ومستمر.

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وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديرى المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل.

ووجهت مديرى المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مؤكدة حرصها على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.