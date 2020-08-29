شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على بائع التين الشوكى بنادى الزمالك والأطفال يلتقطون سيلفى معه.. والواحدة بجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا فرحان ومبسوط عشان حياتى اتغيرت ولسه ببيع تين شوكى لكن علي عربة داخل نادى الزمالك وحب الناس اللى شوفته دا نعمة كبيرة من ربنا" هكذا تحدث عزت الزاهى بائع التين الشوكى من داخل نادى الزمالك صاحب الفيديو الذى انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى وموظفة بمدينة القاهرة تعاملت معه بقسوة وألقت له التين على الأرض، مما آثار حالة من الغضب بين المواطنين .

وقال عزت:"الحمد لله أنا مبسوط والناس هنا بتحبنى ووجودى داخل نادى الزمالك مفرحنى جدا ولسه ببيع تين شوكى الواحدة بجنيه" . Advertisements وأضاف عزت: "علقت يافطة مكتوب عليها المعلم عزت والحمد لله حالى أتغير للأفضل" . كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد استقبل عزت الزاهى بائع التين الشوكي، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر القلعة البيضاء، تلبية لطلب البائع الذى أعلن رغبته فى العمل داخل جدران النادى وقام مرتضى منصور، بشراء عربة تين شوكى ووفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك".

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