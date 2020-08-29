هل ينتهى العالم فى 2020؟ وحقيقة النهاية فى 2060 .. حلقة جديدة من جات ع الجرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من برنامج جات على الجرح تقدمها الزميلة دينا عبد العليم وتتناول فيها فكرة نهاية العالم وهل ينتهى فعلا فى عام 2020 وتوقعات نهاية العالم على مدار الزمن.
وتسرد الزميلة خلال الحلقة عدد المرات التى توقع فيها البشر نهاية العالم بداية من القرن الثامن عشر وأسباب هذه التوقعات حتى القرن الواحد والعشرين وتوقعات نهاية العالم فى 2060 وهو الطرح الذى قدمه إسحق نيوتن، مكتشف الجاذبية الأرضية، والذى كتب رسالة ظلت خفية فى خزانة لمدة 250 عاما وبيعت بمزاد عام 1939، وكشف عنها وفيها يتوقع نيوتن نهاية العالم عام 2060، استناد إلى حسابات رياضية.
جت ع الجرح برنامج اجتماعى ساخر، يناقش أهم القضايا الاجتماعية وأبرز ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، حيث يقدم معالجة مختلفة تجعل القارئ على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ويذاع البرنامج 20.30 ظهرا يوم السبت من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له.
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