شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن سلسلة من النصائح للوقاية من سرطان الثدى أولها معرفة الشمل والملمس الطبيعى لثديك لأن علامات الإصابة تختلف من ثدي إلي آخر، وثانيها عمل الفحص الذاتى للثدى مرة شهريا مع نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر .





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ووفق بيانات وزارة الصحة عند ملاحظة أى تغيير في الثدى يجب استشارة الطبيب، كما أن الالتزام بالعادات الصحية كالمحافظة علي الوزن وممارسة رياضة المشى والرضاعة الطبيعية يحد من الإصابة بالمرض.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة موجودة بكل الوحدات الصحية، وفى انتظار السيدات بكل المحافظات، للكشف عن سرطان سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتلقى العلاج بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة يعمل بها فريق نسائى متكامل لتولى الكشف على السيدات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بالوحدات الصحية، وتوفر خدمات التشخيص والعلاج مجانا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.