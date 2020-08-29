شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تطرح تخفيضات لعدد من المدن الأوروبية تشجيعا لحركة السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضات على أسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية، تشجيعا لحركة السفر والطيران، حيث طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى باريس، قدره 10% على درجة رجال الأعمال، و 35% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر 2020 و السفر حتى 10 أكتوبر 2020.

كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر من القاهرة إلى فيينا، قدره 25% عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 20ديسمبر 2020.

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وكذلك تخفيض علي الرحلات من القاهرة الي قبرص يصل الي 20% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 15ديسمبر 2020 ويطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام .