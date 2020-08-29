شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب للصائمين اليوم في محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم، ذكرى عاشورا،ء وهو يوم نجا الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وهو يوم التوبة يوم أن تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو يوم من خير أيام الله، فهو يقع فى الشهر الحرام، شهر المحرم وهو خير الشهور صوما بعد رمضان كما أخبر النبى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه موعد أذان المغرب اليوم، فى محافظات الجمهورية، كما يلى:

موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة

أذان المغرب 6:22 م

موعد أذان المغرب اليوم فى الإسكندرية

أذان المغرب 6:28 م

موعد أذان المغرب اليوم فى الإسماعيلية

أذان المغرب 6:19 م

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موعد أذان المغرب اليوم بشرم الشيخ

أذان المغرب 6:09 م

موعد أذان المغرب اليوم فى أسوان

أذان المغرب 6:13 م

ومن فضائل عاشوراء أن الله تعالى جعله زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والترمذي في "الجامع" وحسنه"، والدارمي في "السنن". وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: "هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا" يعنى يوم عاشوراء" أخرجه الحافظ أبو موسى المديني وحسَّنه.

ففيه تاب اللهُ تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أُهبِط إلى الأرض؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم من السلف.

وجاء في أحاديث وآثار أخرى أن عاشوراء هو اليوم الذي فيه تاب اللهُ على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.