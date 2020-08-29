شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يؤكد تنفيذ 1131 مشروعا خلال 6 سنوات في قطاع المياه والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروعات المياه والصرف الصحى شهدت تباطؤ خلال الفترات السابقة، وحاليا تغطى 99 % على مستوى الجمهورية والقطاع به نسبة إنجاز جيدة.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: الوزراة في الفترة الحالية تعكف على 4 ملفات، نسبة التغطية في معالجة مياه الصرف الصحى أصيبحت 65 % ، وووصلنا إلى 37 % في الريف بعد أن كانت 12 % ، المشروعات التي تم إنجازها خلال الـ6 سنوات تخدم حوالى 50 مليون مواطن 1131 مشروعا تم إنجازها خلال 6 سنوات بتكلفة 124 مليار إضافة إلى 10 مليار مشروعات إحلال وتجديد إضافة إلى 40 مليار مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتابع: مخطط الانتهاء من 205 مشروع صرف صحى بالمناطق الريفية للوصول إلى خدمة 100 % لكافة المناطق الريفية ضمن خطة 2020/ 2021ونحتاج لـ300 مليار جنيه، نتجه إلى تحلية مياه البحر أيضا واصبح جزء من خطة الدولة وهناك خطة موضوعة إلى 2050 ترتكز على 4 محاول وموضوعة وفقا للأولويات.

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وأكمل: سننتج 6.4 مليون متر مكعب من مياه التحلية وتكلفة التشغيل 35 مليار جنيه سنويا ولذلك نقول إن توفير مساه الشرب مهم جدا ، نحن نزيد عن 800 ألف متر مكعب يوميا ، والانفاق الكلى على مشروعات المياه 59 مليار جنيه والإنفاق الكلى على مشروعات الصرف 174 مليار جنيه وإجمالى القطاع 609 مليار جنيه.