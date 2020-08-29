شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يؤكد تنفيذ 1131 مشروعا خلال 6 سنوات في قطاع المياه والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروعات المياه والصرف الصحى شهدت تباطؤ خلال الفترات السابقة، وحاليا تغطى 99 % على مستوى الجمهورية والقطاع به نسبة إنجاز جيدة.
وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: الوزراة في الفترة الحالية تعكف على 4 ملفات، نسبة التغطية في معالجة مياه الصرف الصحى أصيبحت 65 % ، وووصلنا إلى 37 % في الريف بعد أن كانت 12 % ، المشروعات التي تم إنجازها خلال الـ6 سنوات تخدم حوالى 50 مليون مواطن 1131 مشروعا تم إنجازها خلال 6 سنوات بتكلفة 124 مليار إضافة إلى 10 مليار مشروعات إحلال وتجديد إضافة إلى 40 مليار مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتابع: مخطط الانتهاء من 205 مشروع صرف صحى بالمناطق الريفية للوصول إلى خدمة 100 % لكافة المناطق الريفية ضمن خطة 2020/ 2021ونحتاج لـ300 مليار جنيه، نتجه إلى تحلية مياه البحر أيضا واصبح جزء من خطة الدولة وهناك خطة موضوعة إلى 2050 ترتكز على 4 محاول وموضوعة وفقا للأولويات.
وأكمل: سننتج 6.4 مليون متر مكعب من مياه التحلية وتكلفة التشغيل 35 مليار جنيه سنويا ولذلك نقول إن توفير مساه الشرب مهم جدا ، نحن نزيد عن 800 ألف متر مكعب يوميا ، والانفاق الكلى على مشروعات المياه 59 مليار جنيه والإنفاق الكلى على مشروعات الصرف 174 مليار جنيه وإجمالى القطاع 609 مليار جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يؤكد تنفيذ 1131 مشروعا خلال 6 سنوات في قطاع المياه والصرف الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.