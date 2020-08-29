السيسى: وقف مخالفات البناء والتعديات تكليف وتحدى واختبار للحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستيطع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".
وحذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، حديثه للمصريين: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ مش عارف أعمل إيه؟، إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".
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