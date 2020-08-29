شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. السيسى: التعدى على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوى خطر سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، حيث قال السيسى التعدى على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوى خطر سد النهضة.

السيسى: التعدي على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوي خطر سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية : "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وانا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".

وزير المالية: "العالم كله عنده دين.. والاقتصاد سيحقق 6.5% بعد كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم الدين وصل إلى 108% في عام 2017 نتيجة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوصول إلى المراحل الآمنة دوليا يجب أن يكون الدين تحت 80%، مضيفا: "كانت الخطة إنا نبقى شغالين في 79% في هذا العام.. وحسابتنا قبل كورونا كانت ستصل إلى 82%".

التأمينات تبدأ صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد الثلاثاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص وأيضا من القطاع الحكومى ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم للعلاوة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

السيسى للمصريين: "لو مش عاوزني معنديش مشكلة.. والدولة مينفعش تغيب تاني"



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت 350 مليار جنيه على محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، مضيفا: "صرفنا على محافظة القاهرة ما يقرب من 350 مليار جنيه، ولو صرفتهم في العاصمة الجديدة هتغطي جزءا كبيرا جدا من المرافق بحجم نصف الأراضى.. وحجم المصروفات في الإسكندرية خلال 40 سنة والله لا يساوي إن احنا كنا نعمل مدينة جديدة في سيدي كرير بعمق 10 كيلو كنا عملنا مدينة جديدة وحديثة".

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الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 71.6 % بعد شفاء 70419 حالة تعافي من الفيروس .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى الان .

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78

عن المساجد المخالفة: "اللى عاوز يبنى حاجة لربنا يسرق أرضه؟"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محور المحمودية سيعطي حرية حركة بالإسكندرية مضيفا: دائما سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها، مضيفا: "فيه ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء، كان فيه 30 مسجد وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا ، والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش..ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، احنا، استغفر الله العظيم".

رئيس الوزراء يكشف وصول نسبة تغطية خدمات مياه الشرب لـ99% و65 % للصرف الصحى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن حجم العمل الذى تم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يصل إلى 124 مليار جنيه وأضاف: وصلنا إلى تغطية 99 % من أراضى الدولة وحتى التوابع والعزب والكفور أصبحت مغطاة بالخدمة وتصل إلى 12 مليار متر مكعب من مياه الشرب .

وتابع : نحن نعمل على مشروع كبير جدا لتحلية مياه البحر لكى نستوعب الزيادات المتوقعة لاحتياجاتنا من المياه وقطاع الصرف الصحى هو مطلب المواطن البسيط.