شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القنوات الفضائية المُعادية لمصر تسعى لتخريب الوطن.. ونحن نبني ونعمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القنوات الفضائية المعادية لمصر تشكك دائما في الجهود والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتسعى إلى تخريب وتدمير الوطن، «لكننا نبني ونعمر».

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضمن مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق الاسكندرية، «إن القنوات الفضائية المسيئة- التي تعمل من الخارج- تسعى دائما إلى التشكيك فيما نفعله وتزعم بأننا نهدم المساجد.. لكن أنا أقول لهم: أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب.. لكن نحن نبني ونعمر».

وأضاف الرئيس السيسي أن محافظة البحيرة بها 77 مسجدا مخالفا على حرم ترعة المحمودية.. وتساءل: «هل من المنطقي أن من يريد بناء مسجد لله أن يسرق أرضه؟ أو يقيمه على أرض بالمخالفة للقانون؟.. ومع ذلك سنعيد بناءها من جديد».

وطلب الرئيس السيسي من محافظ البحيرة هشام آمنة، الانتهاء من تنفيذ محور المحمودية خلال عامين من الإسكندرية حتى عمق الدلتا بطول 72 كيلو مترا.. لافتا إلى أن الهدف من كل المشروعات التي يتم تنفيذها مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وقال: «عندما بدأنا في تنفيذ مشروع محور المحمودية كان أغلب أهالي المنطقة وتجار وكالة (الحضرة لسوق الجملة) يرفضون المشروع، معتبرين أنه سيؤثر على أرزاقهم، لكن بعد بدء تنفيذ المشروع تلقيت من أهالي المنطقة رسالة شكر وتقدير، وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم وقفة للتعبير عن رضاهم لما يتم تنفيذه من مشروعات تعود عليهم بالنفع».

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