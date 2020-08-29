شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 4051 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت جمعية الأورمان 4051 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، السبت، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح فؤاد، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وفي جميع مراكز محافظة بني سويف (مركز الواسطى- مركز ناصر – مركز بني سويف – مركز أهناسيا- مركز ببا- مركز سمسطا- مركز الفشن).

وأشار فؤاد إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيجري الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تمامًا.

Advertisements