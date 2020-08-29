شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمسؤولين: «اللي مش هايقدر يحقق الانضباط يقول سلام عليكم ويمشي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديات ومخالفات البناء، وقال: «لن أسمح إن إحنا نهد بلدنا ونضيعها، لو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل قرى مصر، يا نوقف ونبقى كويسين، يا أسيب مكاني وأمشي، وأي حد يستلمها يخربها».
وأضاف السيسي، خلال مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، السبت: «أنا مش عارف أعمل إيه.. انتوا بتعملوا كده ليه؟، أنا بتألم وبتعذب كل يوم، لو عاوز تبني، قولي وأنا هاخطط وابني لك، بقول للسادة المحافظين، اللى مش هايقدر يحقق الانظباط، يقول السلام عليكم ويمشي».
وتابع السيسي: «أنا هزيل إيه ولا إيه!، حتى النهارده وأنا جاي بالطيارة، في ناس بتتعدى وتبني، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ مش هاممكم بلدكم؟».
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