شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مخاطبًا المصريين: «لو سمحتوا متخربوش بلدكم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بالتوقف عن التعدى على أراضي الدولة، قائلاً: «لو سمحتوا متخربوش الدنيا، كنا بنقول الدنيا مش مظبوطة لحد 2011، لكن أنا مش هسمح الوضع ده يستمر، إحنا كنا في العشرينيات والثلاثينيات أحسن من دلوقتي».
وتابع السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، السبت: «أنا أقبل انك تبني، بس أنا اللى أخطط وتبقى الأمور واضحة، إزالة التعديات ومخالفات البناء هاعتبره تحدي وتكليف للحكومة، اللى ما يقدرش يتصدى لمشاكل بلده يسيب مكانه».
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