شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لا يمكن كدولة أن نبني عشوائيًا مرة أخرى.. مش هايحصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، حديثه عن مخالفات البناء، وقال: «لا يمكن كدولة أن نبني عشوائيًا أو نسيب مخالفات البناء.. مش هايحصل».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، «حجم المخاطر بتاعة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة كبير جدًا، إحنا بنتعامل كدولة منضبطة».

وفي بداية الافتتاح، تحدث السيسي عن مخالفات البناء أيضًا، مخاطبًا المصريين: «انتوا ليه مش عايزين تساعدونا، ومصرين على مواقفكم، بتحلموا ببلد متنظمة ومترتبة وزى الفل ولا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه».

يفتتح السيسي عدد من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.