شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب الحكومة بصيانة المشروعات القومية للحفاظ عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أهمية صيانة المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة؛ للحفاظ عليها وعلى رونقها وجمالها لتعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال كلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية- «إن المشروعات الجديدة يتم تنفيذها بشكل حضاري، فلا بد من مراعاة أعمال الصيانة التي تحافظ على شكل المشروع ليبقى لائقا بما يعكس صورة الدولة المصرية».