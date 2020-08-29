شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : الرطوبة تصل غداً إلى 89 على السواحل الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .
و هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، وعلى خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 27 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 35 – 18 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 12 ) .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «37– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 26»، أسوان «42 – 27» .
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الوضع في مصر
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اصابات
98,062
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تعافي
69,612
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وفيات
5,342
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