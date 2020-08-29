شكرا لقرائتكم خبر عن أتألم وأتعذب يومياً.. السيسي منفعلاً: «يا نبقى دولة مظبوط يا أسيبها لحد تاني يخربها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسبب التعدي على الأراضي الزراعية. وخاطب «السيسي» المصريين: «ما يحدث خراب لدولة وما حدش يعمل كده». وأضاف: «أنا مش عارف أعمل إيه.. إيه اللي إحنا فيه ده، عايزين إسكان، هنعمل إسكان وبنعمل إسكان، عملنا مليون وحدة سكنية وممكن نعمل أكتر». وتابع «السيسي»: «لن أسمح أبداً إننا نهد بلدنا ونضيعها كده.. لو لزم الأمر هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر يا نوقف ونبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي من هنا لحد تاني ييجي بقى يضيعها أو يخربها». وأردف الرئيس السيسي: «باتكلم بمنتهى الحزم، لازم تتاخد إجراءات في كل المحافظات، ننزل القرى وأبيد وأشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسية، لو الناس مش عاجبها يبقى نستفتي على إننا نسيب الكلام ده». وقال الرئيس السيسي: «أتعذب وأتألم يومياً بسبب هذا الوضع». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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