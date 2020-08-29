شكرا لقرائتكم خبر عن إذا لزم الأمر.. السيسي: هخلي الجيش ينزل القرى للتعامل مع التعدي على الأرض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار السيسي: هخلي الجيش ينزل كل القرى إذا لزم الأمر للتعامل مع التعدي على الأرض الزراعية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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