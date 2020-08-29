شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غداً طقس حار.. وارتفاع أمواج البحر المتوسط متر ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وحذر خبراء الإرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس بسبب نشاط رياح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 37 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 22

بلطيم 33 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 36 20

نويبع 37 29

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28

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