شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محطة معالجة الصرف الصحي ببرج العرب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السبت، عبر الفيديو كونفرانس، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور المهندس عصام بدوي رئيس جهاز المدينة، والمهندس مايكل صبحي، المشرف على المشروع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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