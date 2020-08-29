شكرا لقرائتكم خبر عن «نورت بلدك».. مصر تبدأ حصر العمالة الراغبة في العودة من الخارج لتشغيلهم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة «نورت بلدك» التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، من خلال تعميم استمارة «نورت بلدك» على المصريين الراغبين في العودة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أنه في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذا لتوجيهات الوزير والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يجري الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم والقطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد، قام المكتب العمالي بتعميم استمارة «نورت بلدك» على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات، وأنه سوف يتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لهم طبقًا للمهن التي يمتهنوها أو المهارات المتوافرة لديهم.