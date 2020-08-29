شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يحاضر عن «أبولو» بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الانترنت بعنوان (كيف نجح برنامج أبولو التابع لناسا في الستينيات)، يلقيها الدكتور فاروق الباز، مدير متقاعد لمركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية لعلماء مصر والعالم المصري الأمريكي بوكالة ناسا سابقًا، في السادسة مساء الاثنين المقبل.

يأتي ذلك -بحسب بيان- في إطار الجهود التي تبذلها مكتبة الإسكندرية لطرح ومناقشة التقنيات والتطورات في مختلف المجالات.

وتتناول المحاضرة نبذة عن رحلات ابولو الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة الستينيات من القرن العشرين الميلادي.

جدير بالذكر أن طبيعة الرحلات الفضائية لاكتشاف القمر والفضاء قد تغيرت بعد رحلة 11Appollo، وذلك عن طريق اعتماد استخدام الآلات الفضائية الآلية، والتي تم جمع الكثير من البيانات الجديدة حول القمر وكواكب النظام الشمسي من خلالها.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي بإدارة مؤسسات المعلومات بقطاع المكتبات، والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات.

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