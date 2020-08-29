طلاب 3 ثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا «دور ثان» في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى طلاب الصف الثالث الثانوي بالمنيا، امتحان مادتي الكيمياء للقسم العملي، والجغرافيا للقسم الأدبي، بالدور الثاني داخل 21 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، دون رصد حالات إغماء أو شكاوى أو غش.
وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، السبت، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، أو رصد حالات غش، أو إغماءات،ـ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية داخل اللجان وخارجها.
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