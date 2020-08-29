شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع «منافذ الخير» في مدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع «منافذ الخير» بمدينة الشروق، لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع الجديدة بين من انطبقت عليهم الشروط والبالغ عددهم 110 متقدمين، وتم اختيار 7 متقدمين رئيسيين بالإضافة إلى 7 احتياطيين، وإتاحة المواقع الجديدة للعارضين بمقابل رمزي.
وأضاف الغيطي، في بيان، أن الأنشطة التي سيتم تشغيلها بالمواقع الجديدة تشمل (خضراوات وفاكهة)، تحقيقاً لرغبات المواطنين في إتاحة هذه الأنشطة لتحقيق التوازن السعري لأهم السلع الغذائية بالمدينة.
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أن «منافذ الخير» يعد أول سوق بالمدينة يهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ويهدف لإتاحة فرص عمل وكبديل دائم للباعة الجائلين ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق، لافتاً إلى أن موقع المشروع بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2على مساحة (2000م2) ويضم عدد(80) باكية بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية)، بجانب ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2).
وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع وفي حال رفع الأسعار، والمغالاة، يتم الاستبعاد، وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع «منافذ الخير» في مدينة الشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.