شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألفًا و836 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاع الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 008، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان، السبت، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين، لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة استقبلت ٤٦ ألفا و٨٣٦ طلبًا، وتسديد ٢٧٨ مليونًا و٨٧٠ ألف جنيه، حتى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات، والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.