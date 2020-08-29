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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة، للمواطنين، اليوم، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية في الإسكندرية، شدد خلالها على خطورة التعدى على الأراضى، ومخالفات البناء، التي لا تقل أهمية وخطورة عن ملف سد النهضة.
وفى هذا الإنفو جراف نستعرض معا أبرز ما جاء في رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاحه للمشروعات القومية في الإسكندرية..
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