شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص وأيضا من القطاع الحكومى ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم للعلاوة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الرؤية المستقبلية هى تحويل نظام التأمين الاجتماعى فى مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ،كما أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات فى مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة فى حل مشكلة البطالة .

على جانب آخر، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ،مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

وتقسم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء ومن كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد "3 ،6 سبتمبر" ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر"، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما ان الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارتATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول شهر سبتمبر.