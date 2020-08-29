شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة دولية تقل 4467 راكبا من عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية، اقلت قرابة 4467 راكبا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 32 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، اثينا، فيينا، اسطنبول، تورنتو، اديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، بيروت، اربيل، البحرين، نيروبى، سيئون، عدن، بغداد، الخرطوم.

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وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.