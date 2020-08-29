بسعة 2.4 مليون طن.. وزير التموين: تنفيذ 35 صومعة بتكلفة 5.6 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين من أُوَل الوزارات التي اشتركت في مشروع التحول الرقمي، وتم الانتهاء من اختبار جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التموين بشكل رقمي في محافظة السويس.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: يوجد 18 مشروعًا يتم تنفيذها ضمن مشروعات المناطق اللوجستية في 11 محافظة.

وأكد الوزير أن كل الصوامع في مصر قبل 2014 كانت تستطيع تخزين 1.3 مليون طن من القمح؛ لكن منذ 2014 حتى اليوم، تم تنفيذ 35 صومعة جديدة بسعة 2.4 مليون طن بإجمالي تكلفة 5.6 مليار جنيه.

وأشار وزير التموين إلى أن الصوامع تحافظ على جودة القمح لمدة سنة وتكاد تصل إلى سنة ونصف السنة، كما أنها ساعدت على تقليل الفاقد بنسبة 10%.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.