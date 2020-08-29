وزير البترول: اكتفاء ذاتي من البنزين عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدينة، إن محافظة الإسكندرية تعتبر إحدى قلاع البترول في مصر، لافتًا إلى أن مصر توجد بها 12 مصفاة بترول موزعة على مناطق رئيسية؛ أهمها الإسكندرية، حيث يوجد بها 45% من طاقة التكرير في مصر.
وأضاف الملا، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: في 2016 كان يتم استيراد 3 ملايين طن من النزين، وحاليًّا نستورد 1.5 مليون طن، وهذا من خلال عدة مشروعات تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابع وزير البترول: "خطتنا تستهدف الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال 2023".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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