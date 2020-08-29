السيسي: بدأنا تدريس العلوم الجديدة لتجهيز الخريجين لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج كبير وفي مختلف دول العالم: "فيه حجم معتبر من الأسر بتوفد أبناءها للدراسة في الخارج".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "الحجم ده فيه جامعات معتبرة جدا ونسجل لها التقدير وفيه جامعات أخرى لأ، هدي مثال.. عندنا طلبة في مصر بيدرسوا في جامعات توصل التكلفة لـ35 ألف دولار".

وتابع: "عايزين يبقى موجود على أرضنا وياخد التعليم ده في مصر بدل ما يسافر لدول تانية يتعلم، اتكلمنا على موضوعات خاصة بعلوم اتحطت في الجامعات الجديدة والموضوع ده محتاج نشرح للناس أكتر، دوروا على ربط التعليم بسوق العمل وعارفين كويس إن جامعاتنا بتخرج عشرات الآلاف كل سنة مش كلهم مربوطين بسوق العمل".

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واختتم السيسي: "جبنا العلوم الجديدة اللي تقدر تخلي اللي بيتعلموا في مصر يبقوا جاهزين لسوق العمل في مصر ومستقبله أو يكون ليهم فرصة للعمل في الخارج، وبندرس حاجات كتير جدا ملهاش سوق في مصر واتعودنا عليها، لأ.. ناخد الجديد ومتقلقوش منه بس يكون عند الطلبة القدرة لتعلم ده".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.