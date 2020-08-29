تكلَّف ٥.٥ مليار جنيه واستغرق عامين لتنفيذه.. ١٣ معلومة عن محور المحمودية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع محور المحمودية، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة الإسكندرية.

ويستعرص "الخليج 365" أبرز المعلومات حول مشروع محور المحمودية الجديدة، في ما يلي:

- محور المحمودية يبلغ طوله 21 كيلومترًا؛ حيث يبدأ من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بالكيلو 55، ترعة المحمودية شرقًا، حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا.

- عرض المحور يترواح بين 80 و120 مترًا، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأوتوبيسات النقل العام، وتخصيص سيارات الأوتوبيس الكهربائي للعمل على المحور لخدمة 16 محطة بطول المحور.

- المحور تم تنفيذه بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.

- المحور تضمن إنشاء 14 نقطة تنموية على طول مساره، وشهد إجراء تحويلات متعددة في شبكات المرافق العامة.

- المحور يسهم في خدمة المناطق الاستثمارية بالمحافظة ويساعد على تخفيض الضغط المروري، وتقليل نسب الحوادث بالمحافظة.

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- المشروع يسهم في زيادة حركة التنمية والاستثمار بالإسكندرية، كما أنه يدعم عمل وسائل النقل المتنوعة، ويخدم التوسعات العمرانية الجديدة والمشروعات السكنية المستهدف إقامتها في نطاقه.

- يمتد حول مسار محور المحمودية ما يقرب من مليونَي متر مسطح أراض يمكن الاستفادة منها في مشروعات تنموية جديدة.

- المشروع يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعي متوسط، وهي أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.

- يتخلل المشروع 25 محورًا عرضيًّا لربطه بالأحياء الداخلية.

- المشروع يتضمن ١٤ كوبري مشاة وتحمل أسماء شهداء الوطن.

- يتضمن المشروع تنفيذ 5 كبارٍ جديدة بالقطاع المغطى؛ أحدها بمنطقة أبو سليمان وأخرى بمنطقتي أنطونيادس والمطار؛ لربط المحور على طريق القبارى السريع، وكذلك كوبري بشاير الخير (أ) وبشاير الخير (ب)؛ لربط محور المحمودية على محور الدائري الساحلي.

- يشمل المحور 3 كبارٍ على قطاع المحمودية مباشرة، وهو كوبرى أنطونيادس بطول 560 مترًا، وكوبري أبو سليمان بطول 900 متر، وكوبري بشاير الخير (أ) بطول 750 مترًا، بالإضافة إلى مجموعة كباري بشاير (ب) والتي تربط محور المحمودية بطريق الدولي الساحلي بطول 2100 متر، ومجموعة كباري المطار التي تربط محور المحمودية بالطريق الزراعي بطول 4200 متر، بمجموع 6 كبارٍ وبمسافة إجمالية تقدر بنحو 8000 متر، وتم الانتهاء منها في وقت قياسي؛ حيث استغرق العمل نحو عامين فقط.