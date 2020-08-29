محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت جهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط (6783) قضية تموينية متنوعة، و305 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2727 محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق 10 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).
وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 22721 سائق نقل جماعي، و373 شخص بإجمالي 357 مبنى لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: غلق 2727 محل مخالف وضبط 22 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات في 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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