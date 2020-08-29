لسماع شهود.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لـ28 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة،

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.