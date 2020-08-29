الداخلية X أسبوع.. ضبط 1423 قطعة سلاح وتنفيذ 567 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية، والإسماعيلية) ضُبط خلالها 339 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 16 عنصر إجرامي بنطاق مديريات أمن (الجيزة- القليوبية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- قنا)، بإجمالي مضبوطات 14 قطعة سلاح (11 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 1 فرد خرطوش)، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار".

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1423 قطعة سلاح نارى (135بندقية آلية – 233 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 121مسدس– 934 فرد محلى الصنع – 5730 طلقة مختلفة الأعيرة – 1779قطعة سلاح أبيض) و (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهم (بندقية خرطوش – 27 مسدس – 7 فرد محلى – 11 بندقية ضغط هواء – 28 مسدس ضغط هواء – 4طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

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كما تم تأمين تنفيذ (2050) قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضي الزراعية، أملاك الدولة ، الأوقاف، منافع الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (22) مديرية أمن.

في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ (567284) حكم قضائي.

وفي سياق متصل، تم ضبط 12 تشكيل عصابي، ضموا 35 متهماً، ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوع، و205 قضية أحداث، وكشف غموض 35 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 48 متهماً.