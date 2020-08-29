السجن 3 سنوات لشخص وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع في تهريب المهاجرين لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "سعيد.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.م"، في اتهامهما بتزوير محررات رسمية، والشروع في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "سعيد.ر"، و "و.م"، تهمة الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبر انتقال المهاجر "ن.ح" بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا باستخدام وثيقة مرور مزورة، إلا أنه قد وقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به وهو ضبط المهاجر قبل تهريبه على النحو المبين بالتحقيقات.