سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين انتحلوا صفة رجال شرطة، لسرقة المواطنين بمنطقة المعصرة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامهما باستيقاف مواطنين، وإيهامهم بأنهما رجال شرطة، واستوليا منهم على (هاتفي محمول)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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