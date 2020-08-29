مصر | بـ"3 كيلو بانجو".. سقوط عصابة المساكن في السويس

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"3 كيلو بانجو".. سقوط عصابة المساكن في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط طبنجة "معدلة"، 4 طلقات من ذات العيار، ألعاب نارية، 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 14 جراما من الهيروين المخدر، بحوزة 6 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكابهم (12) واقعة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم ) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.