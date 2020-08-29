مصر | هارب من 7 سنوات سجن.. سقوط عنصر إجرامي في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هارب من 7 سنوات سجن.. سقوط عنصر إجرامي في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط بندقية آلية، 10 طلقات من ذات العيار كانت بحوزة أحد العناصر الإجرامية، عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين ( قتل وسرقة بالإكراه) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا إستعراض قوة، تبديد، ضرب، شيك.

وبلغت مدد سجن وحبس 7 سنوات، بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.