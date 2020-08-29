مصر | بعد سرقة صاحب مكتب.. سقوط لص المساكن بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد سرقة صاحب مكتب.. سقوط لص المساكن بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى القبض على شخص بعد سرقتة أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مبلغ مالى، عتلة حديدية بحوزة شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة ملك صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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